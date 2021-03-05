Степанов назвал области Украины, которым грозит "красная" зона

Сложная ситуация с COVID-19 в Украине наблюдается в Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях. Не исключено, что там могут усилить карантин и ввести "красную" зону.

При этом наибольший показатель по загруженности кислородных коек (65%) на Закарпатье. О ситуации в четверг, 4 марта, в эфире политического ток-шоу "Право на власть" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Винницкая, Николаевская и Львовская области, как сообщил глава Минздрава, вызывают беспокойство по другому критерию – уровню госпитализации.

Министр напомнил, что в настоящее время есть три области (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская), которые отнесены к "красному" уровню эпиднебезопасности. Там действуют усиленные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

Степанов добавил, что отправит на Закарпатье кого-то из заместителей на инспекцию.

"Мы видим по динамике, что она [Закарпатская область] ближе ко всему, чтобы зайти в "красный" уровень эпиднебезопасности", – отметил министр.

Напомним:

4 марта Министерство здравоохранения обновило список областей Украины соответственно зонам эпидемической опасности. Посмотреть полный перечень можно по ссылке.

За 3 марта коронавирус диагностировали у 10 057 украинцев. От COVID-19 умерли еще 194 человека, 4837 вылечились.

Согласно прогнозам, в стране будет увеличиваться количество новых зараженных коронавирусом, но рост станет контролируемым.

Предлагаем посмотреть фрагмент "Право на владу":

Как писал OBOZREVATEL, Максим Степанов заявил, что в Украине за год пандемии умер 26 951 человек. В Министерстве здравоохранения считают, что остановить цепь смертей можно только благодаря вакцинации населения.