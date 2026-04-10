Жизнь со слабым Трампом

Видео дня

Война в Иране превратила страшного и могущественного Трампа в слабого политика. Он это чувствует, планов выхода из кризиса нет, дипстейт к выработке стратегий не подключают. Следовательно, он действует и будет действовать еще более хаотично чем обычно.

Далее текст на языке оригинала.

1. В світі утворилася дуже складна ситуація, коли США втратили (як мінімум, тимчасово) свій статус гарантіа безпеки для цілих регіонів, але при цьому, відмовитися від США, як гаранта безпеки не можуть ці самі регіони (ЄС в тому числі). І саме це залишає Трампу доволі широку можливість для продовження тієї політики, яку він вів весь останній рік.

2. Рік тому, я писав доповідь "Трамп. Путін. СІ. Як виглядатиме новий біполярний світ" і один з ключових висновків полягав у тому, що на відміну від холодної війни, в наш час складається ситуація, коли цілий ряд країн, як регіональних лідерів так і країн значно меншого калібру змушені сидіти одночасно на двох стільцях. Вони грають в підпорядкованість одночасно кільком центрам впливу. А головна причина – ні Китай, ні США, як нові гегемони, не готові воювати за своїх сателітів (маються на увазі великі наземні операції). Так не може тривати довго. Але в найближчі роки – це вже усталена реальність. Ну а головний водорозділ по лінії свій-чужий, тепер зводиться до того, в кого ти купуєш зброю. Цінності, як мінімум тимчасово, відходять на другий план. І навіть зміна Трампа серйозно не вплине на цей тренд.

3. Але це про глобальні речі. Якщо повернутися до Трампа і нас, маємо, на жаль, розуміти: нинішня слабкість Трампа буде породжувати ріст кількості хаотичних рухів, які складно навіть прораховувати. При цьому на столі у Трампа лежить дві прямо протилежні концепції щодо України та Росії: заробляти разом з Росією, нагнувши ЄС знімати санкції або ж максимально віджати Росію з усіх ринків, де вона створює конкуренцію для США (перш за все ринок енергоносіїв). Ця дихотомія буде залишатися головним джерелом хаосу для нас зокрема і для Європи взагалі.

4. Трампу, після епічного провалу в Ірані, потрібні перемоги. І ми входимо в пул тих точок на карті, де він спробує зробити "подвиги". І тут у нас є великий виклик: нам вчергове не можна посваритися з Трампом і водночас не дати йому грати в гру "нагни Україну". Спокусу "послати" Трампа на фоні певних дипломатичних успіхів України, потрібно максимально відкинути.

5. Я вже писав раніше і повторю зараз ще раз: нинішній формат переговорів в абсолютному глухому куті. Без зміни формату і розширення кола учасників – вийти з цього кута практично нереально. І над цим пора починати активно думати.