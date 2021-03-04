В Китае и ЮАР Интерпол нашел тысячи поддельных вакцин от COVID-19. Фото

В Китае и Южной Африке преступники массово подделывали вакцину от коронавируса. Интерпол изъял более трех тысяч препаратов.

Полиция также обнаружила большое количество поддельных защитных масок. Были арестованы около 80 подозреваемых, 3 марта сообщила пресс-служба Интерпола (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что на подделке вакцины от COVID-19 поймали граждан Китая и Замибии. Группа злоумышленников торговала некачественными препаратами. Расследование по данному факту продолжается.

В Интерполе подчеркнули, что преступники по всему миру и дальше будут нацелены на изготовление и распространение препаратов от коронавируса.

"Хотя мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной COVID-19", – сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предсказал всплеск преступлений во время поставок "жидкого золота" – вакцины от коронавируса.