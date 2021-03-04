Германия продлила локдаун, но ввела некоторые ослабления ограничений

Правительство Германии продлило действие локдауна на три недели до 28 марта. При этом в регионах с низким уровнем заражения людей COVID-19 некоторые ограничения смягчат.

Например, там позволят повторно открывать второстепенные магазины и предприятия. Решение было принято после девятичасовых переговоров 3 марта между канцлером Ангелой Меркель и губернаторами 16 штатов страны, пишет Daily Mail.

Отмечается, что чиновники согласились с такими жесткими мерами даже на фоне растущих требований населения о возвращении к более нормальной жизни. Подобные настроения в Германии продолжают распространятся несмотря на расширенную программу вакцинации, в ходе которой прививку разрешили делать даже лицам младше 65 лет.

Первые шаги по ослаблению нынешней изоляции в стране были сделаны после того, как на прошлой неделе многие ученики начальной школы вернулись к привычному обучению в классах. А 1 марта после более чем двух месяцев принудительного закрытия открылись парикмахерские.

Предыдущие правила изоляции действовали до воскресенья. Сейчас же Меркель и губернаторы штатов, которые имеют право вводить и снимать ограничения, разработали поэтапный план, который позволяет постепенно ослаблять карантинные меры.

"Это должны быть шаги к открытию, но в то же время шаги, которые не отбрасывают нас назад. В Европе есть множество примеров драматической третьей волны коронавируса", – заявила канцлер и пообещала, что "весна 2021 года будет отличаться от весны год назад".

Регионы, в которых уровень заражения относительно низок, хотя и не так, как предполагалось ранее, смогут открывать второстепенные магазины, музеи и другие объекты на ограниченной основе.

Большинство магазинов были закрыты по всей стране с 16 декабря. Рестораны, бары, спортивные и развлекательные заведения "изолировались" со 2 ноября, а отели разрешены только для размещения деловых путешественников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ограничения в некоторых отраслях экономики, действующие в Европе из-за пандемии COVID-19, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. В Германии и Польше в 4-м квартале 2020-го по сравнению с 4-м 2019-го ухудшилась ситуация с занятостью, безработица выросла на полпроцента. Подробнее об этом читайте в материале.