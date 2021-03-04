Экс-президент Литвы Грибаускайте привилась от COVID-19 и призвала не бояться вакцины. Фото и видео

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг, 4 марта, вакцинировалась против COVID-19.

Она призвала людей не бояться и также сделать прививки. Фото того, как медик поставила ей укол в плече, политик обнародовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грибаускайте попала в очередь на вакцинацию, поскольку достигла пенсионного возраста.

"После того, как официально стала "старше", меня пригласили сделать прививку. Я поторопилась, потому что в принципе доверяю вакцинам", – рассказала 65-летняя Грибаускайте.

Она подчеркнула, что ежегодно делает прививки от гриппа. Политик назвала вакцинацию против коронавируса "моральным обязательством", чтобы "не распространять болезнь и защищать других".

Портал 15min.lt передает, что Грибаускайте сделали прививку в Центре семейной медицины клиники Сантара.

Добавим, с начала кампании вакцинации (по данным на 4 марта) прививки против COVID-19 получили 9568 украинцев. 3 марта было вакцинировано 2680 человек. Прививки в Украине начали делать 24 февраля.

В ООН заявили, что кроме угрозы пандемии, украинцы также оказались в угрожающей ситуации из-за засилья фейков о коронавирусе в медиа и соцсетях.

Как писал OBOZREVATEL: