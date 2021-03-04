Экс-президент Литвы Грибаускайте привилась от COVID-19 и призвала не бояться вакцины. Фото и видео
Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг, 4 марта, вакцинировалась против COVID-19.
Она призвала людей не бояться и также сделать прививки. Фото того, как медик поставила ей укол в плече, политик обнародовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Грибаускайте попала в очередь на вакцинацию, поскольку достигла пенсионного возраста.
"После того, как официально стала "старше", меня пригласили сделать прививку. Я поторопилась, потому что в принципе доверяю вакцинам", – рассказала 65-летняя Грибаускайте.
Она подчеркнула, что ежегодно делает прививки от гриппа. Политик назвала вакцинацию против коронавируса "моральным обязательством", чтобы "не распространять болезнь и защищать других".
Портал 15min.lt передает, что Грибаускайте сделали прививку в Центре семейной медицины клиники Сантара.
Добавим, с начала кампании вакцинации (по данным на 4 марта) прививки против COVID-19 получили 9568 украинцев. 3 марта было вакцинировано 2680 человек. Прививки в Украине начали делать 24 февраля.
В ООН заявили, что кроме угрозы пандемии, украинцы также оказались в угрожающей ситуации из-за засилья фейков о коронавирусе в медиа и соцсетях.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее бывшая президент Литвы осудила Александра Лукашенко за силовое подавление протестов в Беларуси и адресовала ему гневное послание. Она назвала политика "диктатором с окровавленными руками".
В январе 2020 года Грибаускайте мощно обратилась к своему и украинскому народам в рамках благотворительного телемоста "Вместе к победе", посвященному борьбе с российской оккупацией.