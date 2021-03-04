Разумков объяснил причины поздней вакцинации в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему Украина поздно начала вакцинацию от коронавируса.

Как сказал он в интервью телеканалу "Украина 24", это тот случай, когда не все зависело от денег.

"Деньги закладывались и в прошлом году, и в бюджет текущего. Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидний фонд. Но все-таки он был создан, и при принятии бюджета его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, а также на вакцинацию", – отметил Разумков.

По его словам, Кабмин вел сложные переговоры для получения вакцины.

"Многое зависело даже не от средств, а от переговоров. И будем откровенны, в этом плане Кабмину было непросто, так как желающих получить вакцину гораздо больше, чем тех возможностей, которые сегодня есть по производству вакцин", – подчеркнул спикер.

Он выразил надежду, что Украина понемногу начнет выходить из этой ситуации.

"Есть уже одна вакцина, сейчас речь идет о том, что будут и другие", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала кампании иммунизации в стране прививки получили уже 9568 украинцев.

Вакцинация от COVID-19 препаратом производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield) началась в Украине 24 февраля.