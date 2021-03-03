Хроника коронавируса на 3 марта: с начала пандемии от COVID-19 скончались 2,5 млн человек

По состоянию на среду, 3 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 115,2 млн человек. За минувший день выявили 365 575 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,6 млн человек, около 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 91,1 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 56 тыс., Бразилии – 58 тыс. и Франции – 22 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболело 1 357 470 человек, болезнь унесла жизни 26 212 граждан, однако 1 176 918 людей вылечились.

Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса, но ни один из них не является так называемым "британским" или "южноафриканским".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield.

В Минздраве заявили, что с поставками китайской вакцины против коронавируса CoronaVac в Украину может возникнуть задержка. Речь идет о 700 тысячах доз .

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине медики получат вакцину, независимо от формы собственности больниц, в которых они работают.