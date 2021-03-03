Шмыгаль: поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаем в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в нашу страну должны начать поставлять вакцины против коронавируса производства компании Pfizer.

Также он отметил, что все граждане будут обеспечены качественными препаратами для проведения всеобщей иммунизации. Об амбициозных планах Шмыгаль заявил во время заседания правительства 3 марта, посвященном году его работы. Трансляция велась на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В феврале мы начали вакцинационную кампанию против коронавируса. Как мы и обещали, все украинцы будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами в полной мере. В Украину прибыла эффективная вакцина компании AstraZeneca. В ближайшее время ожидаем Pfizer", – подчеркнул премьер-министр.

Он также уточнил, что общие договоренности по поставкам вакцин в нашу страну по контрактам составили почти 30 млн доз в 2021 году.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский провел переговоры с руководителем фармацевтической корпорации Pfizer по заключению контракта на поставку в Украину в кратчайшие сроки вакцины против коронавируса Pfizer&BioNTech.

А уже в конце февраля появилась информация о том, что Украина получит крупную партию вакцины против коронавируса Pfizer в течение 2021 года. Ее количества хватит для всех уязвимых категорий украинцев. О поставках крупнейшей партии вакцины удалось договориться при посредничестве Министерства здравоохранения Израиля.

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