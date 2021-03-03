Премьер Словакии 'пообещал' России Закарпатье в обмен на 'Спутник V': Украина резко отреагировала

Премьер-министр Словакии Игорь Матович во вторник, 2 марта, заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса Спутник V "Закарпатскую Украину". После этого он объяснил, что пошутил.

Неудачная шутка политика прозвучала в эфире радиостанции Radio Expres (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Матович пожаловался на то, что в обществе бытует мнение, что все договоренности с Россией якобы предусматривают предательство Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", – сказал премьер журналисту.

На событие отреагировал нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он назвал шутку словацкого политика очень неудачной и отметил, что украинское Министерство иностранных дел должно обратиться по этому поводу к послу.

"А всем остальным, обратить внимание на то, как воспринимается наша территориальная целостность некоторыми нашими западными соседями. Всеми западными соседями, если быть точным", – написал Бужанский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в шутку предложил Матовичу обменять российскую вакцину на "несколько регионов Словакии".

"Досадно, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", – написал глава МИД.

МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии Игоря Матович. Его шутку в ведомстве назвали неприемлемой в условиях оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Там отметили, что его слова диссонируют с позицией Словакии.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", – сказано в заявлении МИД.

Напомним, правительство Словакии решило закупить 2 млн доз российской COVID-вакцины. Из-за этого две партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии ввели штрафы за внеочередную вакцинацию против COVID-19.