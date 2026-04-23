Украина возобновила поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" после ремонта поврежденной россиянами трубы. Нефть пойдет в Венгрию и Словакию.

Видео дня

И тут же Россия заявила, что с 1 мая прекратит транзит нефти по другой ветке трубы "Дружба" из Казахстана в Германию. Мол, нет такой технической возможности. "Внезапно" исчезнет через 10 дней. Печалька.

Пикантность в чем? Казахстан поставлял в Германию 2+ млн тонн нефти, в 2026 г. собирался нарастить до 2,6 млн тонн. Это 3% от экспорта казахской нефти, ничего критичного, плюс данный объем будет перенаправлен.

Для немецкого НПЗ в Шведте казахстанская нефть составляла порядка 20% поставок, такой объем немцы докупят на рынке, просто дороже.

Для россиян доходы от транзита – некритичные.

Ссылка на то, что поставки станут невозможными через 10 дней (!) по неким техническим причинам – это чушь. Это версию поддерживают официальные энергетические лица Казахстана и россияне.

Если невозможно по техническим причинам – оно невозможно прямо сейчас, не так ли? А не через строго оговоренный срок.

Причины другого рода - политические.

Как я уже несколько раз указывал, вся нефтяная статистика РФ с учётом перетоков в Казахстан – это жульничество.

Номинально казахстанская нефть в какой-то части вполне может быть российской. Казахстан зависит от экспорта нефти по российской территории более чем полностью (на 92-95%). Поэтому чувствителен к пожеланиям.

Очень смешно было читать в начале года, что КазТрансОйл "диверсифицировал" маршруты в связи с "угрозами КТК". Диверсификация заключалась в небольшом увеличении поставок через Самару. Т.е., все равно по российской территории.

Вырисовывается такая картина.

1) Россия готова поставлять казахстанскую нефть через Усть-Лугу или через Новороссийск.

Т.е., формально выглядит так, что это Лукашенко сломал нефтепровод "Дружба"! Ибо до развилки на Усть-Лугу (Унеча, Брянская область) все работает.

Но Лукашенко пока не сообщили, что он серийный луддит, поэтому Грыгорович молчит.

Концентрация потоков нефти в Усть-Луге – это российский шантаж страны-покупателя (Германии) и страны-поставщика (Казахстана): оказывайте давление на Украину, чтобы российские порты не подвергались кинетическим санкциям.

А если нет?

А если нет, Кремль уже заявил: Россия сломает "Каспийский трубопроводный консорциум" и скажет, что это сделала Украина.

Пострадает не только Казахстан и американо-британо-европейские партнеры Кремля в КТК, но и европейские потребители. Значит, европейские лидеры будут вынуждены предъявлять Украине претензии.

В это почему-то отказываются верить и пропускают мимо ушей: Россия уже несколько раз устраивала провокации на КТК, переводя стрелки на Украину. Они подготовили почву. И теперь грубо шантажируют.

Т.е., Кремль пытается выставить Казахстан и европейцев в качестве щита для прикрытия своих портов и НПЗ.

2) Россия пытается заставить европейцев снять все ограничения на поставки нефти по "Дружбе". Мол, если все равно покупаете морем, зачем эти игры? Покупайте дешевле, больше и надежнее по трубе.

США уже начали клоунаду с ослаблением санкций против российской нефти "по просьбам трудящихся" ("10 уязвимых стран"). И российские танкеры под липовыми флагами "внезапно" перестали интересовать грозных европейских флотоводцев.

К чему это приведет?

Украине не оставляют выбора, кроме как выжигать российскую нефтяную логистику настолько, насколько получится.