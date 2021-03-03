Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшилась, есть признаки новой волны – ВОЗ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Пандемия коронавируса

В Центральной, Восточной Европе и на Балканах ухудшилась ситуация с коронавирусом, хотя в феврале пандемия там пошла на спад. В регионе появились признаки новой волны COVID-19.

Об этом 2 марта сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге у себя в Twitter.

По его словам, Европа стала вторым регионом в мире по заболеваемости. Он призвал делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса.

"Четыре из 10 стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе", – отметил Клюге.

Так, за последние сутки в Европе наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано во Франции – почти 23 тысячи, Италии – 17 тысяч, Чехии – более 12 тысяч и Польше – свыше семи тысяч.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения опасаются, что пандемия коронавируса может не завершиться до конца 2021 года, несмотря на начало вакцинации.

КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)