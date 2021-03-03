Ситуация с COVID-19 в Европе ухудшилась, есть признаки новой волны – ВОЗ

В Центральной, Восточной Европе и на Балканах ухудшилась ситуация с коронавирусом, хотя в феврале пандемия там пошла на спад. В регионе появились признаки новой волны COVID-19.

Об этом 2 марта сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге у себя в Twitter.

По его словам, Европа стала вторым регионом в мире по заболеваемости. Он призвал делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса.

"Четыре из 10 стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе", – отметил Клюге.

Так, за последние сутки в Европе наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано во Франции – почти 23 тысячи, Италии – 17 тысяч, Чехии – более 12 тысяч и Польше – свыше семи тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения опасаются, что пандемия коронавируса может не завершиться до конца 2021 года, несмотря на начало вакцинации.