В Минздраве предупредили о возможной задержке поставок китайской вакцины

С поставками китайской вакцины против коронавируса CoronaVac от компании Sinovaс может возникнуть задержка.

Об этом 2 марта в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что сейчас ожидается поставка 700 тысяч доз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тысяч доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", – пояснил глава ведомства.

Степанов также подчеркнул, что из-за дефицита препаратов задерживается поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Он обратил внимание, что подобное происходит и в Европе, приведя в пример перенос сроков поставки AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 марта против коронавируса в Украине вакцинировали 4905 человек. В тот же день укол сделали и Степанову.

На следующий день прививки сделали главе Национальной службы здоровья Андрею Виленскому и президенту Владимиру Зеленскому.