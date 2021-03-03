Коронавирусом в Украине заразились еще 7 тыс. человек: более 400 – дети
В Украине за сутки диагностировали 7235 случаев COVID-19, среди новых больных оказалось 429 детей и 319 медработников. На утро 3 марта общее количество заражений составляет 1 364 705.
Из них от последствий коронавируса умерли 26 397 человек (+185) и 1 182 036 украинцев вылечились (+5118). Такие данные привел в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Киеве – 655, Ивано-Франковской области – 640, Винницкой – 577, Черновицкой – 495 и Закарпатской – 479. В больницы попали 3486 новых пациентов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 655 случаев;
Винницкая область – 577 случаев;
Волынская область – 211 случаев;
Днепропетровская область – 238 случаев;
Донецкая область – 232 случая;
Житомирская область – 296 случаев;
Закарпатская область – 479 случаев;
Запорожская область – 219 случаев;
Ивано-Франковская область – 640 случаев;
Киевская область – 427 случаев;
Кировоградская область – 85 случаев;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 403 случая;
Николаевская область – 197 случаев;
Одесская область – 309 случаев;
Полтавская область – 148 случаев;
Ривненская область – 217 случая;
Сумская область – 132 случая;
Тернопольская область – 343 случая;
Харьковская область – 394 случая;
Херсонская область – 40 случаев;
Хмельницкая область – 295 случаев;
Черкасская область – 130 случаев;
Черновицкая область – 495 случаев;
Черниговская область – 59 случаев.
Традиционно, в официальной статистике, в том числе и с сайта СНБО, нет информации о заболеваемости населения временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.
В течение суток в Украине было осуществлено 85 043 тестирования на COVID-19. В частности, 34 945 методом ПЦР и17 688 методом ИФА, а также 32 410 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии проведено 6 983 925 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине резко ускорилась статистика летальных случаев от COVID-19, свидетельствуют данные исследования ученых НАН.
В Ивано-Франковске, который отнесли к "красной" зоне, COVID-больницы переполнены, пациентов приходится размещать на дополнительных койко-местах в коридорах.
В то же время во Львовской области выявили два штамма коронавируса. Медики говорят, что ни один из них не является "британским" или "южноафриканским" вариантом.