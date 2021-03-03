Коронавирусом в Украине заразились еще 7 тыс. человек: более 400 – дети

В Украине за сутки диагностировали 7235 случаев COVID-19, среди новых больных оказалось 429 детей и 319 медработников. На утро 3 марта общее количество заражений составляет 1 364 705.

Из них от последствий коронавируса умерли 26 397 человек (+185) и 1 182 036 украинцев вылечились (+5118). Такие данные привел в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Киеве – 655, Ивано-Франковской области – 640, Винницкой – 577, Черновицкой – 495 и Закарпатской – 479. В больницы попали 3486 новых пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 655 случаев;

Винницкая область – 577 случаев;

Волынская область – 211 случаев;

Днепропетровская область – 238 случаев;

Донецкая область – 232 случая;

Житомирская область – 296 случаев;

Закарпатская область – 479 случаев;

Запорожская область – 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 640 случаев;

Киевская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 403 случая;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 309 случаев;

Полтавская область – 148 случаев;

Ривненская область – 217 случая;

Сумская область – 132 случая;

Тернопольская область – 343 случая;

Харьковская область – 394 случая;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 295 случаев;

Черкасская область – 130 случаев;

Черновицкая область – 495 случаев;

Черниговская область – 59 случаев.

Традиционно, в официальной статистике, в том числе и с сайта СНБО, нет информации о заболеваемости населения временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

В течение суток в Украине было осуществлено 85 043 тестирования на COVID-19. В частности, 34 945 методом ПЦР и17 688 методом ИФА, а также 32 410 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии проведено 6 983 925 ПЦР-тестирований.

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