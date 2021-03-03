Коронавирусом в Украине заразились еще 7 тыс. человек: более 400 – дети

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
7,2 т.
Коронавирус в Украине сегодня

В Украине за сутки диагностировали 7235 случаев COVID-19, среди новых больных оказалось 429 детей и 319 медработников. На утро 3 марта общее количество заражений составляет 1 364 705.

Из них от последствий коронавируса умерли 26 397 человек (+185) и 1 182 036 украинцев вылечились (+5118). Такие данные привел в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Киеве – 655, Ивано-Франковской области – 640, Винницкой – 577, Черновицкой – 495 и Закарпатской – 479. В больницы попали 3486 новых пациентов.

Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 655 случаев;

  • Винницкая область – 577 случаев;

  • Волынская область – 211 случаев;

  • Днепропетровская область – 238 случаев;

  • Донецкая область – 232 случая;

  • Житомирская область – 296 случаев;

  • Закарпатская область – 479 случаев;

  • Запорожская область – 219 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 640 случаев;

  • Киевская область – 427 случаев;

  • Кировоградская область – 85 случаев;

  • Луганская область – 47 случаев;

  • Львовская область – 403 случая;

  • Николаевская область – 197 случаев;

  • Одесская область – 309 случаев;

  • Полтавская область – 148 случаев;

  • Ривненская область – 217 случая;

  • Сумская область – 132 случая;

  • Тернопольская область – 343 случая;

  • Харьковская область – 394 случая;

  • Херсонская область – 40 случаев;

  • Хмельницкая область – 295 случаев;

  • Черкасская область – 130 случаев;

  • Черновицкая область – 495 случаев;

  • Черниговская область – 59 случаев.

Традиционно, в официальной статистике, в том числе и с сайта СНБО, нет информации о заболеваемости населения временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

В течение суток в Украине было осуществлено 85 043 тестирования на COVID-19. В частности, 34 945 методом ПЦР и17 688 методом ИФА, а также 32 410 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии проведено 6 983 925 ПЦР-тестирований.

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