Украинский врач описал побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

В Днепре врач медицины неотложных состояний Алексей Берегий сделал прививку от коронавируса и описал реакцию организма на препарат.

На своей странице в Facebook медик начал вести дневник, где записал ощущения после вакцинации. Мужчина 27 февраля получил прививку индийским препаратом CoviShield (он же AstraZeneca).

В первый день после вакцинации он пожаловался на головную боль, повышенную температуру тела до 38 градусов и небольшую боль в области инъекции.

"Умираю? Нет, всего лишь предполагаемая защитная реакция организма на вакцину. Одна таблетка парацетамола, капсула кстати синего цвета, решила эту проблему", – пояснил врач.

На второй день после прививки Берегий написал, что рука все еще болит. Однако температура спала до нормального уровня – 36,7. Никаких новых побочных эффектов у него не появилось.

По словам медика, на третий день после укола плечо перестало болеть. При этом самочувствие не изменилось. На четвертый день после вакцинации никаких изменений врач также не заметил.

"Давление", "одышка", "тошнота", "температура", "кровь из носа"... Нет, это не новые симптомы после вакцины. Это хронология ночного дежурства. Никаких из вышеуказанных состояний у меня не наблюдается, а общее самочувствие позволяет работать на все 100", – отметил Берегий.

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