На Львовщине обнаружили два штамма коронавируса
Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса, но ни один из них не является так называемым "британским" или "южноафриканским".
Как сообщила на брифинге, который транслировался на странице облгосадминистрации в Facebook, главный эпидемиолог Львовщины Наталья Иванченко-Тимко, один генотип называется В1, а второй В2.
"То есть, ни "южноафриканского", ни "лондонского" пока на территории области нет", – сказала она.
Напомним, в Закарпатской области медики заявили об изменении течения коронавирусной инфекции и назвали новые ее симптомы, которые ранее не наблюдались у пациентов с COVID-19. Речь идет о глухоте, рвоте и диареи.
Кроме этого, прошла не только мутация вируса, но и его адаптация к лечению. Поэтому, по словам медиков, сейчас в больницах много тяжелых пациентов.
Также врачи отмечают другой ход процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом.
Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые пришли к выводу, что коронавирус может мутировать быстрее в организме людей, которые имеют ослабленный иммунитет.