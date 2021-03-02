Зеленский вакцинировался против коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 марта, получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield (она же AstraZeneca).

Фотографией он поделился в Instagram. Ранее в ОПУ информировали, что гарант должен вакцинироваться во время поездки в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, но со снимка этого не видно.

"Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в "Дії". Бояться нечего, подаю личный пример", – написал Зеленский.

До этого глава государства заявлял, что готов сделать прививку против COVID-19 в прямом эфире и первым доступным в стране препаратом. Хотя и считает, что это неправильно, ведь первая небольшая партия препаратов предназначена для вакцинации медиков.

"Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу... Если первая часть будет чуть больше 100 тысяч (доз. – Ред.) для наших медиков, контактных с COVID-больными, я бы не брал, честно говоря, эту первую вакцину. Но готов, если надо продемонстрировать, что этого не боюсь", – уверял гарант.

Напомним: накануне публично первую дозу вакцины получил министр здравоохранения Максим Степанов. Он сразу заявил, что на очереди будет и президент. Позже глава Минздрава рассказал о побочных эффектах при вакцинации, а 2 марта признался, как чувствует себя после прививки индийской вакциной.

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