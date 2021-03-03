В Испании разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации сестер короля

Сестры короля Испании Филиппа VI 55-летняя принцесса Кристина и 57-летняя Елена в феврале 2021 года вакцинировались против коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), куда приезжали к своему отцу Хуану Карлосу I, который проживает там после отречения от престола.

Из-за этого королевская семья подверглась критике основных правящих партий, так как в Испании на данный момент прививки от COVID-19 продолжают получать люди из группы риска старше 80 лет, пишет The Guardian.

"Мы хотим, чтобы в этой стране все были равны, и это очень неприятно и непривлекательно", - заявила министр труда и социальной экономики Испании Иоланда Диас.

В партии "Подемос" на их официальной странице в Twitter заявили, что "их привилегии выходят за рамки людей, которых они якобы представляют".

Вместе с тем, королевский двор не подтвердил и не опроверг информацию о внеочередной вакцинации принцесс. Там отметили, что король не отвечает за поступки своих сестер и они не входят в состав королевской семьи.

Во дворе также добавили, что король Филипп, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София будут вакцинированы в соответствии с группами, созданными правительством, передает El Pais.

Напомним, ранее в Испании чиновников Минобороны заподозрили в получении вакцины против коронавируса вне установленной очереди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии власти начали расследование о нарушении очереди на вакцинацию против коронавируса сразу в нескольких городах и регионах.