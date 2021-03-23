Хроника коронавируса на 23 марта: от COVID-19 вылечились 100 млн с начала пандемии

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на вторник, 23 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,2 млн человек. За минувший день выявили 405 372 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,2 млн человек, 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 53 тыс., США – 45 тыс. и Индии – 40 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 23 марта:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов назвал количество побочных реакций на вакцину против коронавируса в Украине.

  • В пятницу, 19 марта, умер украинский волонтер Юрий Юрасюк, который заболел коронавирусом во время отдыха в популярном курортном городе Шарм-эль-Шейх. Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких в местном госпитале.

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