Хроника коронавируса на 11 марта: Украина обогнала Британию по количеству заражений

По состоянию на четверг, 11 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 118,6 млн человек. За минувший день выявили 461 335 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 94 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 60 тыс., Бразилии – 80 тыс. и Франции – 30 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 416 438 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 27 423 человек, при этом 1 204 916 ее побороли.

За минувшие сутки в Украина обогнала Великобританию по количеству новых больных , в стране обнаружили 6 377 случаев COVID-19 против 5 926 в Британии.

Ученые выяснили, что "британский" штамм коронавируса оказался на 64% более смертоносным, чем другие.

В Институте имени Роберта Коха (Германия) заявили, что третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Johnson & Johnson.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Роксолана Пидласа вакцинировалась препаратом CoviShield (AstraZeneca). Она стала первой "слугой", получившая прививку.