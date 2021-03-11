Коронавирусом заболели больше 9 тысяч украинцев за сутки, 262 – скончались

По состоянию на утро четверга, 11 марта, в Украине официально подтверждено 1 425 522 случая коронавирусной инфекции. Из них 9084 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 4250 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 27 685 человек (+262 за сутки), а 1 210 246 пациентов (+5330 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Проведено тестирований за сутки – 106 464 (в частности методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40484).

г. Киев – 853 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 171 случай;

Днепропетровская область – 339 случаев;

Донецкая область – 276 случаев;

Житомирская область – 384 случая;

Закарпатская область – 463 случая;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 533 случая;

Киевская область – 510 случаев;

Кировоградская область – 68 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 600 случаев;

Николаевская область – 143 случая;

Одесская область – 588 случаев;

Полтавская область – 358 случаев;

Ривненская область – 267 случаев;

Сумская область – 185 случаев;

Тернопольская область – 355 случаев;

Харьковская область – 558 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 507 случаев;

Черкасская область – 254 случая;

Черновицкая область – 587 случаев;

Черниговская область – 66 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой областях и городе Киеве превышен порог госпитализаций из-за коронавируса.