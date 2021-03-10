Ученые назвали штамм COVID-19, который на 64% смертоноснее обычного

Штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, оказался на 64% более смертоносным, чем другие.

Об этом свидетельствуют данные исследование, проведенного Эксетерским университетом. Результаты опубликованы в рецензируемом журнале British Medical.

Ученые сравнили данные 55 тысяч пар участников разного пола, возраста и этнической принадлежности, у которых коронавирус обнаружили с октября 2020 года по январь 2021-го, и наблюдали за ними 28 дней.

Исследователи сравнивали показатели смертности среди людей, которые инфицировались новым штаммом, с теми, кто заразился другими вариантами.

Они пришли к выводу, что смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые подтвердили распространение на территории страны "британского" штамма. Двух инфицированных этим вариантом COVID-19 выявили в Ивано-Франковске.

Позднее главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что обнаруженная мутация характерна не только "британскому", но также "бразильскому" и "южноафриканскому" штаммам.