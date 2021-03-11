В Германии заявили о третьей волне COVID-19: Европу могут ждать новые ограничения

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии.

Об этом он сказал 10 марта на конференции ООН, передает "Сегодня". Вилер предупредил, что весной в европейских странах могут быть снова введены ограничения.

"Если по какой-то причине вакцинацию вдруг не проведут или проведут недостаточно, я абсолютно уверен, что этой осенью в Германии и других европейских странах будут вновь введены ограничения", – сказал Вилер.

По его словам, третья волна коронавируса в Германии вызывает опасения. Вилер считает, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации населения, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения.

"Я вижу, что в Германии третья волна уже началась, и это вызывает опасения. Поэтому мы должны сделать прививки как можно большему количеству людей за короткий период. В противном случае у нас будет больше серьезных случаев течения болезни, чем мы сможем предоставить помощи", – добавил он.

Вилер отметил, что всплеск заболеваемости может также случиться, если производители вакцин создадут недостаточное количество доз лекарства или не доставят их вовремя.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Все в большем количестве регионов вводятся "красные" зоны, там где действуют максимальные ограничения в рамках адаптивного карантина.