Солист 'БЕZ ОБМЕЖЕНЬ' Танчинец заразился COVID-19 и рассказал о состоянии

Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец заразился коронавирусом. Из-за этого пришлось перенести ближайшие концерты в нескольких городах Украины.

По словам артиста, он плохо себя чувствует, имеет высокую температуру, сильный жар и головную боль. Диагноз COVID-19 подтвердился после сдачи ПЦР-теста. Об этом певец сообщил на странице в Facebook.

"Чуда не произошло. ПЦР-тест показал положительный результат. Соответственно, я на больничный, а четыре концерта, которые должны были состояться в Северодонецке, Броварах, Чернигове и Черкассах, переносятся на апрель! Точная информация о дате переноса появится на сайте группы и на страницах в социальных сетях", – отметил Танчинец.

Напомним, Сергей Танчинец – украинский певец и музыкант. Фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Широкую популярность группа получила после своего участия в шоу "Х-фактор 7", где они дошли до четвертого прямого эфира. Музыканты известны своими песнями "Без неї ніяк", "Хочеш", "Листопад", "Зорі запалали" и др.

Напомним, ранее украинская группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в честь 22-летия презентовала новую песню и клип под названием "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Композиция – о спектре эмоций, который проживают люди в течение супружеской жизни.

Также лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец рассказал, как они относятся к записи русскоязычных песен. По его словам, в альбоме 2015 года у них были песни на русском языке, но они их записали раньше – еще в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская рок-группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представила в сети эмоциональный клип на песню "Воля", которая также стала саундтреком к военной драме "Позывной "Бандерас".