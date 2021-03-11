В одной из больниц Черновцов ни один врач не захотел сделать прививку от COVID-19

В городской больнице №3 в Черновцах все врачи отказались от прививки против коронавируса.

Об этом 10 марта на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, передает "Украинская правда".

Она добавила, что в городской больнице №4 вакцинироваться от COVID-19 захотели пока только трое медиков.

"У нас есть несколько заведений, которые... в принципе коммуникация не производится и достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации, скорее против", – сказала Гусак.

Заместитель главы облгосадминистрации отметила, что на территории области при любых заболеваниях всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцев предупредили, что при отказе от вакцинации шанса на бесплатную прививку от COVID-19 больше не будет.