В одной из больниц Черновцов ни один врач не захотел сделать прививку от COVID-19
В городской больнице №3 в Черновцах все врачи отказались от прививки против коронавируса.
Об этом 10 марта на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, передает "Украинская правда".
Она добавила, что в городской больнице №4 вакцинироваться от COVID-19 захотели пока только трое медиков.
"У нас есть несколько заведений, которые... в принципе коммуникация не производится и достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации, скорее против", – сказала Гусак.
Заместитель главы облгосадминистрации отметила, что на территории области при любых заболеваниях всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцев предупредили, что при отказе от вакцинации шанса на бесплатную прививку от COVID-19 больше не будет.