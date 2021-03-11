Разумков ответил, почему пока не планирует вакцинироваться от COVID-19

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пока не планирует делать прививку от COVID-19 индийским препаратом CoviShield (AstraZeneca).

Председатель ВР в интервью "РБК-Украина" напомнил, что переболел коронавирусом. Кроме того, популяризацию вакцинации публичными людьми он назвал лишь "одной стороной медали".

На вопрос журналиста, будет ли он делать прививку той вакциной, которая доставлена ​​в Украину, парламентарий ответил, что ему "пока не надо".

"Давайте поживем и увидим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит", – сказал Разумков.

Он добавил, что насчет вакцинации людей, которые перенесли инфекцию, есть разные мнения, но он "пока придерживается такого".

"Второй момент, это то, о чем я говорил. Колоться вакциной люди, которые могут себе это позволить, я имею в виду чиновники, наверное, будут за свои, а не за народные [деньги]", – добавил спикер Верховной Рады.

Журналист на это высказал личное мнение о том, что чиновники могут первыми вакцинироваться, чтобы подать пример.

"Для популяризации – это одна сторона медали", – ответил Разумков.

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