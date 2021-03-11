Разумков ответил, почему пока не планирует вакцинироваться от COVID-19
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пока не планирует делать прививку от COVID-19 индийским препаратом CoviShield (AstraZeneca).
Председатель ВР в интервью "РБК-Украина" напомнил, что переболел коронавирусом. Кроме того, популяризацию вакцинации публичными людьми он назвал лишь "одной стороной медали".
На вопрос журналиста, будет ли он делать прививку той вакциной, которая доставлена в Украину, парламентарий ответил, что ему "пока не надо".
"Давайте поживем и увидим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит", – сказал Разумков.
Он добавил, что насчет вакцинации людей, которые перенесли инфекцию, есть разные мнения, но он "пока придерживается такого".
"Второй момент, это то, о чем я говорил. Колоться вакциной люди, которые могут себе это позволить, я имею в виду чиновники, наверное, будут за свои, а не за народные [деньги]", – добавил спикер Верховной Рады.
Журналист на это высказал личное мнение о том, что чиновники могут первыми вакцинироваться, чтобы подать пример.
"Для популяризации – это одна сторона медали", – ответил Разумков.
Как писал OBOZREVATEL:
11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался против коронавируса.
За минувшие сутки, 10 марта, прививки в Украине сделали 5898 человек. С начала кампании вакцинации против COVID-19 было привито 29 378 украинцев.