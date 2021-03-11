В Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы: пациенты ждали в скорых, пока кого-то выпишут

В Ивано-Франковске критическая ситуация с заполненностью коек для пациентов с коронавирусом. Ежедневно в городе госпитализируют 75-90 больных, а освобождается при этом лишь 25-30 мест, из-за чего COVID-отделения больниц переполнены.

Сейчас в Ивано-Франковске в больницу для больных коронавирусом переоборудуют самую большую городскую поликлинику №2. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил городской голова Руслан Марцинкив (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"И центральная клиническая больница, и городская клиническая больница, и отдельное гинекологическое отделение в роддоме, которое отдали под больных, заполнены. Например, вчера сложилась ситуация, когда пациенты в скорой должны были ждать, когда кого-то из больницы выпишут или переведут куда-то. Достаточно критическая ситуация в городе", – сказал мэр.

По состоянию на 10 марта в больницах города находились 720 больных COVID-19. Марцинкив обратился к правительству и областным властям с просьбой помочь в обустройстве дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

Напомним, Ивано-Франковская область демонстрирует признаки прохождения пика заболеваемости коронавирусом. В то же время там наблюдается пик загруженности больниц пациентами с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в свое время выступавший против карантина, заявил о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе.