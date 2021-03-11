Ученые спрогнозировали ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: где ожидается больше всего больных

В Национальной академии наук Украины (НАН) спрогнозировали, каким образом будет развиваться пандемия коронавируса в Украине в ближайшие две недели. Согласно моделированию, наибольшее количество больных ожидается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях и в Киеве.

Об этом стало известно из прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 11 – 24 марта 2021, опубликованного 10 марта на сайте НАН.

На 17 марта в Украине прогнозируют примерно 8300 новых больных коронавирусом, эта цифра может варьироваться от 7 до более 10 тыс. случаев. По состоянию на 24 марта ожидается ухудшение ситуации: 9916 новых больных за сутки с интервалом 6-15 тысяч новых случаев.

Ученые установили среднее количество новых инфицированных в день, которое может быть обнаружена в каждом регионе по состоянию на 17 и 24 марта 2021. Для вычисления прогноза использовали средние значения за неделю.

Прогнозы по заболеваемости не учитывают влияние изменения количества тестов, количества подозрений на COVID-19, а также изменения карантина.

В НАН добавили, что за последние две недели увеличился процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов.

Напомним, в Ивано-Франковске критическая ситуация с заполненностью коек для пациентов с коронавирусом. Ежедневно в городе госпитализируют 75-90 больных, а освобождается при этом лишь 25-30 мест, из-за чего COVID-отделения больниц переполнены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтверждено 1 416 438 случаев инфицирования коронавируса, болезнь унесла жизни 27 423 человек, одновременно 1 204 916 ее побороли. За минувшие сутки Украина обогнала Великобританию по количеству новых больных, в стране обнаружили 6377 случаев COVID-19 против 5926 в Британии.