Голубовская: мы переживаем самый тяжелый период эпидемии, расслабляться рано

Украинский врач-инфекционист, внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская считает, что данный период эпидемии COVID-19 является самым тяжелым, поэтому "расслабляться рано".

Своим видением ситуации врач поделилась на странице в Facebook в пятницу, 11 марта. Она напомнила, что год назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. На тот момент в мире было 76 367 заболевших и около 5 000 умерших.

Отметим, согласно данных сайта worldometers.info, по состоянию на 11 марта в мире подтвердили уже 119 млн случаев COVID-19, летальных – более 2,6 млн.

Голубовская указала на то, что пандемия имела негативные, но также и позитивные последствия (далее – цитируем).

Что привнесла (или вскрыла) эта пандемия плохого?

кризис доверия к различным институтам, в т.ч. ВОЗ;

недостаток специалистов в области инфекционных болезней, дефицит коек заставил весь цивилизованный мир сдвинуть акценты в сторону оказания помощи только тяжелым и очень тяжелым больным, что, естественно, не совсем правильно, вернее, совсем неправильно, ибо на этой стадии эффективность любых вмешательств ниже;

изменяющиеся, вызывающие громогласные дискуссии в обществе подходы к терапии без доказательств (неизбежно в данной ситуации), принятые, исходя из исторического опыта и патогенетических особенностей заболевания;

во всех странах "обнажились" проблемы, связанные с несовершенством систем противодействия инфекциям.

Что привнесла эта пандемия хорошего?

в нашей стране, однозначно, изменилось отношение общества к медработникам, инфекционные стационары получили финансирование готовности (а не за пролеченный случай), мы вернулись к подготовке страновых нормативных документов (стандартов оказания медпомощи, протоколов...);

прекращено уничтожение лабораторных центров, многих эпидемиологов вернули на работу, Украина оказалась пятой страной в мире, создавшей свои тесты ИФА и т.д.;

в рабочих группах министерства, в штабах можно увидеть реальных профессионалов и даже вернулось "страшное" понятие – "главный санитарный врач".

По мнению Голубовской, Украина "в целом неплохо справилась, учитывая то печальное состояние, в котором находились разные институции".

Это произошло прежде всего за счет самоотверженной работы медиков, консолидации общества и профессионализма врачей, отметила инфекционист.

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