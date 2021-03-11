В ЕС одобрили четвертую вакцину против коронавируса: достаточно одного укола
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг, 11 марта, рекомендовало к применению однодозовую вакцину против коронавируса Janssen от компании Johnson & Johnson. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.
Агентство пришло к выводу, что эта вакцина соответствует нормам эффективности, безопасности и качества. Janssen стала четвертой вакциной, одобренной в ЕС, сообщили на сайте EMA.
"Благодаря этому последнему положительному заключению власти Европейского Союза получат еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан", – сказала Эмер Кук, исполнительный директор EMA.
Вакцину Janssen исследовали в США, Южной Африке и странах Латинской Америки. В испытаниях участвовали более 44 тысяч человек. Эффективность препарата оценили в 67% – настолько снизилось количество симптоматических случаев COVID-19 у людей, получивших вакцину, по сравнению с теми, кому сделали фиктивную инъекцию.
Побочные эффекты после введения препарата были легкими или умеренными и исчезли спустя несколько дней. Среди них самыми распространенными были боль в месте инъекции и в мышцах, головную боль, усталость и тошноту.
Напомним, ранее американская компания Johnson & Johnson, которая проводит испытания вакцины против COVID-19, подала заявку на одобрение препарата в ЕС.
Вакцина этого производителя является "одноразовой" – она не требует повторного введения препарата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Государство Бахрейн в Персидском заливе в четверг, 25 февраля, стало первой страной мира, где одобрили вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson.
27 февраля Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США одобрило к применению вакцину Johnson & Johnson.
Компания Johnson & Johnson начала поставки своей однодозовой вакцины против коронавируса в центры вакцинации в США.