На Прикарпатье перекрыли дорогу на 'Буковель' и требовали закрытия курорта. Фото и видео

На Прикарпатье в четверг, 11 марта, предприниматели из Ивано-Франковской области перекрыли дорогу на "Буковель". Участники акции требовали закрытия курорта и равных условий ведения бизнеса.

Мероприятие началось около 10:00, люди двигались по пешеходному переходу у въезда в "Буковель". Предприниматели назвали эту акцию предупредительной блокировкой и выдвинули ряд требований, пишет местное издание "Галка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Владельцы бизнеса отметили, что жесткие ограничения "красной" зоны должны действовать одинаково для всех и иметь четко определенные сроки. Они также настаивали на разрешении на деятельность микробизнеса и на контроле за соблюдением норм карантина.

Протестующие напомнили, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области случилась, в частности, из-за большого потока туристов на горнолыжном курорте "Буковель".

"Отсюда следует логичный вывод – если источником распространения вируса является курорт "Буковель", то нужно срочно его закрыть, чтобы прервать цепь распространения этой беды", – считают предприниматели.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему работает горнолыжный курорт Буковель, расположенный в "красной" карантинной зоне.

Ранее мы рассказывали о том, с какими ограничениями работает Буковель с 26 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 10 областей близки к переходу из "оранжевой" в "красную" зону карантина.