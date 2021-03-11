В Украине обновили карантинные зоны: в "оранжевой" еще одна область

В Украине 11 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. В "оранжевой" зоне оказалась Николаевская область.

В "красной" зоне остались четыре области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего 10 регионов находятся в "оранжевой" зоне – город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Показатель госпитализаций больных с коронавирусом превышает допустимую норму в девяти регионах – Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ивано-Франковская область демонстрирует признаки прохождения пика заболеваемости коронавирусом. В то же время там наблюдается пик загруженности больниц пациентами с COVID-19, что вызывает беспокойство.