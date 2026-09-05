(Текстовая версия утреннего стрима от 04.09.26)

Видео дня

Путин в последние дни несколько раз сказал, что мобилизации не будет. Накануне мобилизации осенью 2022 года он заявлял нечто подобное. Трамп объявил об уничтожении Испании, а Венс предрек конец Света и сообщил, что среди нас ходит Антихрист.

Путин за последние дни несколько раз заверил подведомственную популяцию в том, что никакой мобилизации не будет. Впервые об этом он сказал на пресс-подходе по итогам саммита ШОС в Бишкеке, назвав слухи о мобилизации "чушью собачьей". Затем повторил это совсем недавно – вот, давайте посмотрим это видео.

"Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу – попытка повлиять на результаты, спланированная информационная операция. У нас люди, как известно, добровольно подписывают контракты – в отличие от того, что происходит на Украине, как мы каждый день видим по телевизору и в интернете".

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Примерно то же самое сообщил и Медведев, заявивший, что слухи о возможной мобилизации – это провокация. При этом Путин заявил, что ведение войны – это сложное и тяжелое дело, в ходе которого возникает много проблем, но к этим проблемам не относится наличие достаточного количества военных. То есть он явно отрицает очевидное.

Хочу обратить внимание, что примерно подобные же заявления звучали и накануне мобилизации осенью 2022 года. Поэтому это довольно опасная история: если Путин говорит, что мобилизации не будет, то это верный знак, что мужчинам в России пора прятаться, пора куда-то бежать.

Практически все люди, которые сейчас заявляют, что мобилизации не будет, и раньше говорили то же самое. Вот, например, генерал-депутат Картаполов: накануне предыдущей мобилизации в 2022 году, буквально за день до ее объявления, он тоже говорил, что никакой мобилизации не будет.

Я думаю, что это достаточно серьезный и тревожный факт. Тем более что официально, скорее всего, Путин не выйдет к народу и не скажет: "Все на фронт, спасаем Отечество". Просто официально этого не будет. Но все сегодняшние выступления говорят об одном и том же: готовится, судя по всему, мощнейшее безобразие – какое-то насильственное принуждение к заключению контрактов. Об этом свидетельствует масса признаков: и повестки, которые сейчас получают люди, и закрытие выезда за рубеж для людей мобилизационного и призывного возраста. Причин масса.

Поэтому, в общем-то, надо понимать: если нет желания улечься в украинский чернозем через какое-то короткое время после этой принудительной мобилизации, то надо что-то делать. Вариантов много: Армения, может быть, Грузия, может быть, Казахстан – короче говоря, туда, где принимают по российскому паспорту.

У меня такое ощущение, что по обе стороны океана идет какая-то эпидемия, нарушающая мозговую деятельность у руководства стран. Не успел Путин проблистать своими зоологическими открытиями, как о своих политических открытиях сообщил Дональд Трамп. Например, он недавно заявил, что Испания будет уничтожена.

"Испания будет уничтожена, – сказал Трамп. – У меня есть проблемы с Испанией, потому что она не очень хорошо ведет себя в отношении НАТО и не платит столько, сколько должна".

С другой стороны, на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что Антихрист, скорее всего, находится среди людей, и не исключил, что конец света недалек.

"В мире происходят вещи, глядя на которые я понимаю, что не удивился бы, если бы Антихрист уже ходил среди нас. Я не буду очень удивлен, если окажется, что конец света близок. Но сейчас я пытаюсь как можно больше сосредоточиться на Божьем промысле. Если это приведет к концу света – то и ладно. А если к созданию лучшего мира, который будет жить и процветать очень долго после моей смерти, – это тоже было бы прекрасно".

Не знаю, что с ними происходит. Может быть, их покусали касатки, белые медведи или акулы – короче говоря, какое-то поветрие нести полную чушь охватило обе стороны океана. И вот эти люди сейчас пытаются каким-то образом урегулировать – или делают вид, что пытаются, – ту чудовищную войну, которую Россия ведет против Украины.

Путин недавно заявил, что шансы на достижение мира в Украине дипломатическим путем есть, но договариваться об этом должны непосредственно воюющие страны. При этом почему-то каждый раз, когда президент Украины Зеленский предлагает встретиться и договориться, Путин отказывается.

Этот ряд заявлений – наряду с заявлением о том, что мобилизации не будет, – Путин сделал вчера на полях Восточного экономического форума. Там он снова сказал, что договариваться должны прежде всего Россия и Украина, и заявил, что у Москвы и Киева сохраняются контакты по линии спецслужб. Кроме того, он высказал убеждение, что заявление Украины о небезопасности российского воздушного пространства осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Видимо, с его точки зрения, круглосуточный переход к террористическим атакам на Киев и другие украинские города очень сильно способствует мирным переговорам.

Недавно Дональд Трамп развеял сказку, которую распространило издание "Аксиос". Я уже говорил о том, что в мировой прессе происходит очень серьезный кризис, когда распространяются абсолютно непроверенные сообщения.

Каждый из нас, журналистов, кто имел отношение к редакционной политике, сталкивался с этим тысячи раз: приходит сообщение, достоверность которого вы не можете подтвердить, но в то же время его значимость не позволяет вам его отбросить, потому что оно очень важное. Например, сообщение о том, что завтра президент вашей страны объявит войну другому государству. Если оно приходит из источника, который вы не можете проверить, но в то же время не можете отбросить как заведомо тролля, – нормальный вариант поведения такой: ты публикуешь его с оговоркой, что не можешь подтвердить достоверность этой информации. В то же время, если есть возможность, оперативно просишь прокомментировать какого-то эксперта, который скажет: да, с моей точки зрения, эта информация маловероятна, скорее всего, это разводка, скорее всего, провокация. То есть вы делаете то, что должны, – публикуете информацию и при этом, если это утка, не позволяете навесить лапшу на уши аудитории.

Мировая пресса действует совершенно иначе: она просто публикует информацию без всякой проверки и без комментариев. В частности, издание "Аксиос" распространило информацию о том, что якобы Трамп предложил России идею трехсторонней встречи президентов США, России и Украины – и это, безусловно, оказалось ерундой, потому что Трамп в беседе с журналистами полностью отверг идею трехстороннего саммита, по крайней мере в ближайшее время.

По словам Трампа, Путин согласился бы на такую встречу, если бы этого захотел Трамп. Но сам Трамп хочет провести встречу тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение, – то есть, по сути, повторил все ту же свою песню. Причем в очередной раз возложил равную ответственность на продолжение войны и на Россию, и на Украину, заявив, что Путину и Зеленскому стоит прекратить эту глупую войну, и что, по его мнению, проблема на пути к миру в Украине – это личная вражда Зеленского и Путина. Из-за этого, по его словам, конфликт, который он обещал закончить за 24 часа, закончить не удастся.

Не знаю, как это соотнести с рядом, о котором я говорил: как соотнести с утверждением Вэнса о том, что среди нас бродит Антихрист? К сожалению, он пальцем не показал, кто этот Антихрист. Как это соотнести с заявлениями Путина в стилистике занимательной зоологии – об акулах, белых медведях, касатках? На мой взгляд, это заявление того же ряда: считать, что происходящее – результат того, что Путин и Зеленский не любят друг друга, это примерно из той же серии, что и касатки, которые едят белых медведей.

То есть по обе стороны океана большими странами руководят люди с явными проблемами – в том числе в когнитивном плане, – находящиеся в какой-то странной реальности, очень сильно оторванной от той, в которой существуем мы.