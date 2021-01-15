Хроніка COVID-19 в Україні і світі на 15 січня: в Китаї 20 тисяч осіб помістили під карантин

Станом на 15 січня коронавірус в Україні та світі вразив 93,5 млн осіб. Тільки за останню добу приріст захворюваності склав 749 тис. нових випадків. Показово, що у Китаї через черговий спалах захворювання під карантин помістили 20 тис. осіб із провінції Хебей.

По всій земній кулі жертвами COVID-19 стали понад 2 млн хворих, подолати його змогли 66,8 заражених. Лідерами за новими фактами інфікування є США – 230 тис., Бразилія – 68 тис. і Британія – 48 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні зафіксували 1 138 764 випадки COVID-19. Жертвами пандемії в країні стали 20 376 громадян, а 837 063 особи вилікувалися.

Американська компанія Johnson & Johnson підійшла до закінчення третьої фази випробувань вакцини від COVID-19, яка не вимагає повторного введення препарату.