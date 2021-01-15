Хроніка COVID-19 в Україні і світі на 15 січня: в Китаї 20 тисяч осіб помістили під карантин

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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Пандемія коронавірусу у світі

Станом на 15 січня коронавірус в Україні та світі вразив 93,5 млн осіб. Тільки за останню добу приріст захворюваності склав 749 тис. нових випадків. Показово, що у Китаї через черговий спалах захворювання під карантин помістили 20 тис. осіб із провінції Хебей.

По всій земній кулі жертвами COVID-19 стали понад 2 млн хворих, подолати його змогли 66,8 заражених. Лідерами за новими фактами інфікування є США – 230 тис., Бразилія – 68 тис. і Британія – 48 тис.

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Статистика коронавірусу у світі.
Показник захворюваності на коронавірус у різних країнах.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Дані про COVID-19 в регіонах України.
Ситуація з коронавірусом в Україні.
Динаміка захворюваності COVID-19 по днях.
Головне за 15 січня

  • Техас став першим штатом США, де вакцинували більше мільйона осіб.

  • Через мутацію коронавірусу у Франції ввели комендантську годину з 18:00 до 06:00.

  • В Італії від коронавірусу прищепили вже понад 900 тисяч осіб. Процедура йде набагато швидше, ніж планувалося. Так, вакцину вже отримали люди старші за 80 років, хоча спочатку їх черга повинна була підійти в лютому.

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