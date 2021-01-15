Хроніка COVID-19 в Україні і світі на 15 січня: в Китаї 20 тисяч осіб помістили під карантин
Станом на 15 січня коронавірус в Україні та світі вразив 93,5 млн осіб. Тільки за останню добу приріст захворюваності склав 749 тис. нових випадків. Показово, що у Китаї через черговий спалах захворювання під карантин помістили 20 тис. осіб із провінції Хебей.
По всій земній кулі жертвами COVID-19 стали понад 2 млн хворих, подолати його змогли 66,8 заражених. Лідерами за новими фактами інфікування є США – 230 тис., Бразилія – 68 тис. і Британія – 48 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні зафіксували 1 138 764 випадки COVID-19. Жертвами пандемії в країні стали 20 376 громадян, а 837 063 особи вилікувалися.
Американська компанія Johnson & Johnson підійшла до закінчення третьої фази випробувань вакцини від COVID-19, яка не вимагає повторного введення препарату.
Техас став першим штатом США, де вакцинували більше мільйона осіб.
Через мутацію коронавірусу у Франції ввели комендантську годину з 18:00 до 06:00.
В Італії від коронавірусу прищепили вже понад 900 тисяч осіб. Процедура йде набагато швидше, ніж планувалося. Так, вакцину вже отримали люди старші за 80 років, хоча спочатку їх черга повинна була підійти в лютому.