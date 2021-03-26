Хроніка коронавірусу на 26 березня: в Україну доставили ще одну вакцину від COVID-19

Станом на п'ятницю, 26 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126 млн осіб. За минулий день виявили 622 386 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,5 млн осіб, 92 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 101,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 97 тис., США – 67 тис. та Індії – 59 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 596 575 заражень, з них 31 135 осіб помер від наслідків хвороби, проте 1 283 020 вилікувалися.

В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Вакцина китайського виробництва СoronaVac дозволить зробити щеплення людям з малонаселених районів, а також з обмеженими можливостями.

У МОЗ повідомили, що на заході України вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень.