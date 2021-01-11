Хроніка коронавірусу на 11 січня: заразилися понад 90 млн людей в Україні та світі

Станом на понеділок, 11 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 90,6 млн осіб. За минулий день виявлено 612 214 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,9 млн пацієнтів, а одужали – 64,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 213 тис., Британії – 54 тис. та Бразилії – 29 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу: