Хроніка коронавірусу на 11 січня: заразилися понад 90 млн людей в Україні та світі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Коронавірус в Україні та світі

Станом на понеділок, 11 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 90,6 млн осіб. За минулий день виявлено 612 214 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,9 млн пацієнтів, а одужали – 64,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 213 тис., Британії – 54 тис. та Бразилії – 29 тис.

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Пандемія коронавірусу в світі.
Статистика захворюваності в світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні виявлено 1 115 026 випадків COVID-19. Від нього померли 19 767 громадян, а 791 598 осіб вилікувалися.

  • У світі лідерами за кількістю заражень є США (більше ніж 22,4 млн), Індія (більше 10,4 млн) і Бразилія (понад 8 млн).

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чи загрожує Україні продовження локдауна. Він також оцінив ймовірність введення нового.

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