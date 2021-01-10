Ляшко рассказал, грозит ли Украине продление локдауна

В Украине не должны вводить дополнительные усиленные карантинные ограничения или новый локдаун, если после завершения действия нынешнего не будет наблюдаться всплеска заболеваемости COVID-19.

Об этом в эфире канала Espreso.TV заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, специалисты Минздрава моделировали сценарии развития пандемии COVID-19 в стране так, чтобы допустить только один жесткий карантин в период с конца 2020го – в начале 2021 года.

"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, то ни продления карантина, ни дополнительных жестких ограничений в течение этого осенне-зимнего периода не должно быть. Однако всегда есть "но", – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что COVID-19 – новый и опасный вирус. Он привел пример Великобритании, которая ослабила очередной локдаун в декабре, чтобы люди могли отдохнуть на новогодне-рождественские праздники, однако там произошла мутация вируса, которая заставила правительство отказаться от снятия ограничений.

"Поэтому и мы не можем 100-процентно давать гарантию, что так, как было прогнозируемо, так и будет на самом деле", – подытожил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Виктор Ляшко рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Украине. Также он объяснил, почему власть откладывала введение локдауна.