Названа эффективность китайской вакцины, которую получит Украина
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech показала эффективность в 78% на поздних стадиях испытаний в Бразилии.
Как сообщает Bloomberg, данные были озвучены официальными лицами Сан-Паулу на основании заключительного этапа тестов с участием около 13 тысяч человек.
Отмечается, что вакцина на 78% эффективна в предотвращении легких случаев COVID-19 и на 100% – в отношении тяжелых и умеренных случаев.
Этот показатель несколько ниже, чем у вакцин компаний Pfizer и Moderna, которая составляет 95% эффективности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне Нового года Украина подписала контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 миллиона доз этого препарата.
Договор на закупку вакцины Sinovac Biotech опубликован в системе государственных закупок ProZorro. Стоимость одной дозы составляет $18 – это один из самых дорогих подобных препаратов наряду с вакциной от Moderna.
Украинцы критически отреагировали на намерение государства закупить китайскую вакцину Sinovac Biotech. Людей возмутила не только цена, но и выбор производителя препарата.
Между тем Украина продолжила переговоры о поставках вакцины от коронавируса с несколькими иностранными компаниями.