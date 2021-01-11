Названы сроки поставки 5 млн доз китайской вакцины от COVID-19 в Украину

Украина получит 5 млн доз вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac, в первом полугодии 2021 года.

На сайте фармацевтической компании "Лекхим" сообщается, что соответствующее соглашение уже заключено.

"Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, продолжавшихся в течение 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на 5 лет", – сказано в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что кроме продажи вакцины CoronaVac сотрудничество предполагает организацию производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине ("Лекхим-Харьков"). С 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подписала первый контракт о поставках вакцины компании Sinovac Biotech в декабре. Почти 2 млн доз должны поставить в максимально короткие сроки.

Ранее стало известно, что промежуточные испытания вакцины CoronaVac показали ее эффективность до 97%.

О том, почему Украина закупает китайскую вакцину и сколько она будет стоить – читайте в материале OBOZREVATEL.