Хроника коронавируса на 11 января: заразились более 90 млн людей в Украине и мире

По состоянию на понедельник, 11 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 90,6 млн человек. За минувший день выявлены 612 214 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались свыше 1,9 млн пациентов, а выздоровели – 64,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 213 тыс., Британии – 54 тыс. и Бразилии – 29 тыс.

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