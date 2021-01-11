Хроника коронавируса на 11 января: заразились более 90 млн людей в Украине и мире
По состоянию на понедельник, 11 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 90,6 млн человек. За минувший день выявлены 612 214 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались свыше 1,9 млн пациентов, а выздоровели – 64,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 213 тыс., Британии – 54 тыс. и Бразилии – 29 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине выявлено 1 115 026 случаев COVID-19. От него умерли 19 767 граждан, а 791 598 человек вылечились.
В мире лидерами по количеству заражений являются США (более чем 22,4 млн), Индия (больше 10,4 млн ) и Бразилия (более 8 млн).
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, грозит ли Украине продление локдауна. Он также оценил вероятность введения нового.
До конца марта в Израиле планируютпровести вакцинацию от COVID-19 всех граждан страны старше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он стал первым израильтянином, который получил обе дозы вакцины от коронавируса.
В России зафиксирован первый случай "британского" штамма коронавируса – его обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
По состоянию на 10 января от коронавируса вакцинированы 24,7 млн человек в 41 стране мира.
OBOZREVATEL рассказал пять фактов о Романе Гольдмане, который организовал "тайную вакцинацию" для украинских VIP'ов.