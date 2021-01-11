Стало відомо, кого в Україні тестуватимуть на антиген до коронавірусу

В Україні скринінгове дослідження на визначення антигену до коронавірусу проводитимуть низці пацієнтів, зокрема людям із підозрою на COVID-19, а також з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії.

Про це повідомила Національна служба здоров’я (НСЗУ) на своїй сторінці у Facebook. Також процедуру проходитимуть пацієнти перед плановою госпіталізацією, ті, хто був у тісному контакті з хворим на COVID-19, та ті, хто повернувся з регіонів із масштабним поширенням інфекції.

Тестування методом експрес-діагностики, результат якого можна отримати за 15 хвилин, внесено до стандарту первинної медичної допомоги. Швидкі тести надходитимуть до регіональних Департаментів охорони здоров'я. Ті розподілятимуть їхню потрібну кількість на відповідні заклади охорони здоров'я, наголосили в НСЗУ.

Скринінгове дослідження проводитиметься за умови наявності відповідних тестів у медзакладі, говориться в повідомленні.

У службі нагадали, що з 22 грудня минулого року відбір матеріалів у хворих на ковід або підозрою на нього для тестування та їхнє транспортування у лабораторний центр МОЗ є складовою частиною послуг надавача первинної медичної допомоги. Тож у 1 кварталі поточного року немає пакета послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19, уточнили в повідомленні.

Замість цього центри надання первинної меддопомоги створюватимуть пункти тестування. До тих пацієнтів, які не можуть дістатися до них самостійно, виїжджатимуть медики.

"Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", — уточнили в НСЗУ.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку провідної інфекціоністки України Ольги Голубовської, немає жодного сенсу в масовому тестуванні українців на коронавірус.

За словами фахівчині, для госпіталізації пацієнта лікарям не потрібно лабораторне підтвердження. Водночас Голубовська вважає, що тестування важливе під час встановлення діагнозу та виявлення контактних осіб.