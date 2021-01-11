В Черновцах полиция ворвалась в ресторан, который не закрылся на локдаун. Видео

В центре Черновцов правоохранители ворвались с проверкой в ресторан с караоке-баром из-за того, что тот нарушил запрет на работу во время локдана.

Речь идет о заведении Solo Karaoke&Music Bar, расположенный на улице Ивана Франко, 3 в городе. Видео визита силовиков опубликовали в Instagram-сообществе Chernivtsigram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как около десяти копов врываются в помещение, по-праздничному украшенное шариками. Среди них суетятся растерянные работники и посетители.

Отмечается, что событие произошло в воскресенье, 10 января. Местные жители активно обсуждают ее в сети.

По словам пользователей, в тот же вечер этот черновицкий ресторан размещал на своей странице в соцсети фото и видео с вечеринки.

При этом черновчане подчеркнули, что и другие подобные заведения в городе работают несмотря на усиленный карантин.

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