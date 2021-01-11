В Британии надумали усилить локдаун: выходить из дома могут позволить только раз в неделю

Правительство Великобритании рассматривает еще большее усиление введенного ранее локдауна. Причиной стал рост в последние недели количества заражений коронавирусом и рекордного показателя смертей от него.

Так, жителей страны может ожидать жесткая изоляция – с комендантским часом, ограничениями даже на физические упражнения и обязательным ношением масок на улице. А если новые случаи инфицирования продолжат расти, людям может быть разрешено покидать дом только раз в неделю, пишет Daily Mail.

Накануне Британия заявила о 573 смертях от COVID-19, что является самым высоким показателем с апреля, и третьим за всю пандемию.

По данным специалистов, каждый пятый человек в Англии мог иметь коронавирус, а в некоторых районах восточного Лондона и Эссекса этот показатель может достигать одного из двух человек.

Уровень заражения также продолжает оставаться высоким: 10 января было объявлено о 54 940 случаев – 13-й день подряд они превысили отметку в 50 000 зараженных.

На фоне этого вечером в воскресенье премьер-министр Борис Джонсон встретился с коллегами из правительства, чтобы обсудить ужесточение карантина. Потенциальные новые правила предусматривают:

введение комендантского часа;

обязательное ношение масок даже на открытом воздухе;

ограничения на собрания группами (людям могут запретить даже пить кофе в парке со своими друзьями);

ограничения на физические упражнения (британцы смогут заниматься спортом вместе с одним человеком или со своей семьей);

закрытие детсадов;

предположительно, возможность покидать дом не более одного раза в неделю.

Вместе с тем чиновники намерены поощрять магазины и компании к тому, чтобы они улучшали условия в помещениях для соблюдения социального десантирования. Также рассматривается более жесткое наказание для нарушителей карантинных правил.

По данным сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании выявлено более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Из них больше 81 тысячи человек умерли, а более 1,4 млн вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский эпидемиолог Грэм Медли предположил, что пандемия COVID-19 надолго задержится в его стране и не только. Тогда как локдаун из-за вируса понадобится в течение двух зим.