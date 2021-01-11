В Минздраве объяснили, почему ввели локдаун после праздников

В Украине жесткий карантин (локдаун) ввели с 8 по 24 января, так как этот период совпадает с инкубационным периодом COVID-19 среди тех, кто заразился на новогодние праздники в стране.

Об этом на брифинге в понедельник, 11 января, рассказал глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, инкубационный период в 14 дней как раз припадет на время действия локдауна.

"Думаю, что всем понятно, когда происходит большое скопление людей, то, что было во время новогодних праздников…понятно, что количество инфицированных при таких условиях растет", – пояснил министр.

Также Степанов сообщил, на праздники украинцы активно перемещались по Украине и за ее рубежом, что повысило риск распространения коронавируса и дальнейшем составит дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Еще министр подчеркнул, что сейчас в Украине одна треть всех пациентов с COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна.