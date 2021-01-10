В мире вакцинировали от коронавируса уже более 24 млн человек. Карты

По состоянию на 10 января от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 24,7 млн человек в 41 стране мира.

Как пишет Bloomberg, по количеству вакцинированных лидирует Китай. Там сделали уже 9 млн прививок (для 0,64% населения) (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Далее следуют США с 7,7 млн (для 2,35% населения) и Израиль с 1,69 млн (для 18,69% населения).

В Великобритании вакцинировали 1,49 млн человек (2,23%), в ОАЕ – 1 млн (9,49%), а в России непризнанной в мире вакциной "Спутник V" привили 800 тыс. (0,55%).

"Вакцины против коронавируса поступают на рынок рекордными темпами, сокращая типичное время разработки на годы. Эта скорость частично финансировалась богатыми странами, такими как США, чья программа Operation Warp Speed помогла субсидировать разработку и производство полдюжины новых вакцин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что богатство вывело эти страны на передний план по получению вакцин.

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