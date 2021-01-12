"Слугам народа" раздали шпаргалки о контрабандных вакцинах, локдауне и "Спутнике V" – СМИ

Для депутатов "Слуги народа" якобы подготовили эфирные тезисы о позиции партии относительно критики локдауна, запрета на продажу ряда товаров, подпольной вакцинации от коронавируса и российской вакцины "Спутник V".

Об этом заявило издание "Бабель". Журналисты ссылаются на документ, который оказался в их распоряжении. В целом нардепам рекомендуют повторять уже озвученные слова министра здравоохранения Максима Степанова и премьера Дениса Шмыгаля.

На вопрос о том, почему населению не пояснили заранее запрет на продажу некоторых видов товаров, депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить новые правила. К тому же, все необходимое можно купить онлайн, а критика запрета продажи носков в супермаркетах – это недальновидный подход самих критикующих.

Главные тезисы, подготовленные для "слуг народа":

В том, что часть людей категорически против жестких ограничений , нет ничего странного или необычного. Это есть во всех демократических странах, где люди могут выражать свое мнение. Бывают даже массовые протесты против карантина.

Локдаун корректнее называть усилением карантина . Так, в стране нет запрета на перемещение между населенными пунктами, правового режима чрезвычайного положения, комендантского часа.

В Украине нет полного запрета на торговлю любыми товарами. Все что угодно можно заказать через интернет с адресной доставкой для большинства граждан... Если наши граждане могут собраться, например, на неделю или две и поехать на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина? Этот вопрос элементарного планирования своей жизни.

Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.

На возможную контрабанду вакцины немедленно отреагировал президент Зеленский, призвав СБУ расследовать информацию.

Обвинения в адрес Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, бездоказательные .

"Возможно, весь этот скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины. На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа ".

Украина не планирует закупать препарат у России , так как "Спутник V" не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды. Китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава.

"Сейчас в мире российскую вакцину согласились покупать только те государства, которые политически или экономически зависят от РФ... Пусть Россия сначала докажет на примере самих россиян, что их препараты действительно эффективны и могут остановить эпидемию. Пока все это похоже на навязчивую рекламу неподтвержденного препарата.

Напомним, глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что недавно в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Прививки якобы делали на базе клиники пластической хирургии и косметологии "Медиленд".

Зеленский отреагировал на информацию Бродского и поручил СБУ и другим правоохранителям провести расследование.

Степанов также заявил, что слышал о появлении нелегальной вакцины от COVID-19 в стране.

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