Розенко: даже Албания начала вакцинацию против COVID-19, а украинцы прикладывают подорожник

Бывший вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Павел Розенко раскритиковал власть нашего государства за промедление с вакцинацией населения против коронавируса. Он поставил ей в пример Албанию, которая стала 50 страной мира, где начали делать массовые прививки для борьбы с пандемией.

Своим возмущением экс-чиновник поделился на личной странице в Facebook, отметив, что высшее руководство государства пока занято зимними отпусками, а не спасением украинцев.

"Албания на первом этапе закупила 500 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Албания, Карл!!! А что же Украина? Где Украина? Где вакцины для украинцев? А в Украине президент Зеленский отдыхают. Не до вакцин ему! Здесь же снег в Буковеле наконец выпал!" – написал Розенко.

"Жизнь и здоровье украинцев для ЗЕ-власти – до ср*ки!!! Покатушки на лыжах, отпуска, счастливые селфики – это дело! "Нет вакцин, дорогие украинцы? Что вы как малые – прикладывайте подорожник!!! Куда? Да мне до ср*ки. (Ваш Вова)", – эмоционально добавил бывший министр.

Напомним, что о старте прививочной кампании в Албании с 11 января на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Эди Рама.

"Часы, минуты, дни, недели и месяцы чрезвычайной войны с невидимым врагом. И сегодня начинается его окончательное отправление из нашей жизни", – написал политик.

Показательно, что часть закупленной вакцины Албания предоставит Косово для прививки медицинских работников.

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