Розенко: даже Албания начала вакцинацию против COVID-19, а украинцы прикладывают подорожник
Бывший вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Павел Розенко раскритиковал власть нашего государства за промедление с вакцинацией населения против коронавируса. Он поставил ей в пример Албанию, которая стала 50 страной мира, где начали делать массовые прививки для борьбы с пандемией.
Своим возмущением экс-чиновник поделился на личной странице в Facebook, отметив, что высшее руководство государства пока занято зимними отпусками, а не спасением украинцев.
"Албания на первом этапе закупила 500 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Албания, Карл!!! А что же Украина? Где Украина? Где вакцины для украинцев? А в Украине президент Зеленский отдыхают. Не до вакцин ему! Здесь же снег в Буковеле наконец выпал!" – написал Розенко.
"Жизнь и здоровье украинцев для ЗЕ-власти – до ср*ки!!! Покатушки на лыжах, отпуска, счастливые селфики – это дело! "Нет вакцин, дорогие украинцы? Что вы как малые – прикладывайте подорожник!!! Куда? Да мне до ср*ки. (Ваш Вова)", – эмоционально добавил бывший министр.
Напомним, что о старте прививочной кампании в Албании с 11 января на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Эди Рама.
"Часы, минуты, дни, недели и месяцы чрезвычайной войны с невидимым врагом. И сегодня начинается его окончательное отправление из нашей жизни", – написал политик.
Показательно, что часть закупленной вакцины Албания предоставит Косово для прививки медицинских работников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 10 января от COVID-19 в мире уже было вакцинировано 24,7 млн человек в 41 стране мира. Лидером был Китай, где прививки получили более 9 млн граждан.
Между тем в Украине вспыхнул скандал из-за внеочередной вакцинации некоторых политиков якобы вакциной Pfizer, которая попала в нашу страну контрабандой.
Однако, согласно утвержденному плану вакцинации, первыми препарат должны получить медики, военные на передовой и пожилые люди.
В целом кампания будет поделена на 5 этапов, она продлится 2021 – 2022 годы и должна охватить 50% населения. При этом первые четыре этапа растянутся на целый год.
Между тем врач-иммунолог Борис Донской предупредил, что если вакцина против коронавируса придет в Украину весной, то в ней уже может не быть необходимости. Ведь большая часть населения переболеет, а значительная часть умрет.
А в британском издании The Economist вообще предположили, что масштабная прививочная кампания начнется в Украине не раньше апреля 2022 года.