Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов считает необоснованной критику украинцев относительно запрета на продажу определенных товаров или работу заведений во время локдауна.

Он подчеркнул, что граждан задолго до 8 января предупреждали об ограничениях, поэтому они должны были подготовиться. Об этом глава Минздрава заявил во время брифинга о ситуации с коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Постановление о введении жесткого карантина было принято 9 декабря. Мы за месяц утвердили документ о том, что будет возможно в стране, а что нет. Подробно рассказали, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать", – отметил министр.

Он напомнил, что это, например, магазины, торгующие продуктами, средствами гигиены, бытовой химией, а также медицинскими приборами и лекарственными средствами. Зато закрытыми должны быть те, что осуществляют продажу промышленных товаров.

"Считаю, что до этих 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было подготовиться. Точно можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", – убежден Степанов.

Министр добавил, мол, даже если кто-то не успел купить что-то такое, это все еще можно сделать с помощью онлайн-заказов и адресной доставки.

Также глава Минздрава поспешил заверить, что карантин усилили ради предотвращения инфицирования украинцев коронавирусов.

"Все карантинные ограничения введены с одной целью – уменьшить контакты между людьми. Чем меньше заражается, тем меньше тех, кто имеет тяжелое течение заболевания, меньше смертей от него. Прошу с пониманием к этому относиться. Давайте придерживаться карантинных ограничений, не так долго нам осталось это делать", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL: