В Израиле назвали возможную дату окончания вакцинации от COVID-19

До конца марта в Израиле планируют провести вакцинацию от COVID-19 всех граждан страны старше 16 лет.

Об этом сообщило издание Xinhuanet со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Он стал первым израильтянином, который получил обе дозы вакцины от коронавируса.

Через три недели после первой прививки Нетаньяху сделали вторую в медицинском центре Шиба в Тель-Авиве вечером 9 января.

Перед проведением второго укола Нетаньяху сообщил, что на следующей неделе ожидается доставка еще нескольких миллионов доз.

"Это позволит нам сделать прививки всем гражданам Израиля старше 16 лет... до конца марта 2021 года", – сказал премьер-министр.

Более 1 миллиона израильтян были вакцинированы первой дозой вакцины, что составило почти десятую часть населения страны. Приоритет был отдан людям старше 60 лет и медицинскому персоналу.

По состоянию на 10 январе в Израиле зарегистрировано более 380 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от болезни более 3,6 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль стал первым государством в мире, где провакцинировали от COVID-19 около 10% населения страны.

В странах Европы также стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Используют препарат от Pfizer и BioNTech – единственный, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза. Прививки, в частности, получают люди из групп риска во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.