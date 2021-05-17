Чемпионат мира по хоккею: где смотреть, расписание, календарь

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,4 т.
Чемпионат мира по хоккею

С 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге пройдет 84-й чемпионат миру по хоккею с шайбой. В турнире примут участие 16 национальных команд.

Участники будут разбиты на две группы по восемь команд, четыре лучшие из которых продолжат борьбу за медали первенства. Игры примут две арены – "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр.

Увидеть поединки Мундиаля можно будет в прямых эфирах на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра", а также белорусских "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Основными претендентами на победу традиционно считаются канадцы. На их триумф аналитики принимают ставки с коэффициентом 4,00. Возможный успех сборной России оценивается котировкой 4,25. Тройку лидеров замыкают шведы, на которых предлагается индекс 5,25.

Медали чемпионата мира по хоккею.

Отметим, что действующими чемпионами являются финны, которые выиграли турнир в 2019 году. Сборная России в Риге выступит под флагом Олимпийского комитета России.

Вашему вниманию полное расписание ЧМ по хоккею. Групповой этап

21 мая (пятница)

16:15. Россия – Чехия

16:15. Германия – Италия

20:15. Беларусь – Словакия

20:15. Канада – Латвия

22 мая (суббота)

12:15. Дания – Швеция

12:15. Норвегия – Германия

16:15. Великобритания – Россия

16:15. Финляндия – США

20:15. Латвия – Казахстан

20:15. Чехия – Швейцария

23 мая (воскресенье)

12:15. Великобритания – Словакия

12:15. Норвегия – Италия

16:15. Швеция – Беларусь

16:15. Казахстан – Финляндия

20:15. Дания – Швейцария

20:15. Канада – США

24 мая (понедельник)

16:15. Латвия – Италия

16:15. Словакия – Россия

20:15. Чехия – Беларусь

20:15. Германия – Канада

25 мая (вторник)

16:15. Великобритания – Дания

16:15. США – Казахстан

20:15. Швейцария – Швеция

20:15. Финляндия – Норвегия

26 мая (среда)

16:15. Казахстан – Германия

16:15. Россия – Дания

20:15. Беларусь – Великобритания

20:15. Канада – Норвегия

27 мая (четверг)

16:15. Швейцария – Словакия

16:15. США – Латвия

20:15. Швеция – Чехия

20:15. Финляндия – Италия

28 мая (пятница)

16:15. Казахстан – Канада

16:15. Швеция – Великобритания

20:15. Дания – Беларусь

20:15. Латвия – Норвегия

29 мая (суббота)

12:15. Чехия – Великобритания

12:15. Италия – Казахстан

16:15. Швейцария – Россия

16:15. Норвегия – США

20:15. Германия – Финляндия

20:15. Словакия – Дания

30 мая (воскресенье)

16:15. Беларусь – Швейцария

16:15. Италия – Канада

20:15. Швеция – Словакия

20:15. Финляндия – Латвия

31 мая (понедельник)

16:15. Чехия – Дания

16:15. США – Германия

20:15. Норвегия – Казахстан

20:15. Россия – Швеция

1 июня (вторник)

12:15. Швейцария – Великобритания

12:15. Канада – Финляндия

16:15. Словакия – Чехия

16:15. Италия – США

20:15. Россия – Беларусь

20:15. Германия – Латвия

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче НХЛ хоккеисты устроили драку на первой же секунде матча из-за хоккеиста сборной России.

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