Чемпионат мира по хоккею: где смотреть, расписание, календарь
С 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге пройдет 84-й чемпионат миру по хоккею с шайбой. В турнире примут участие 16 национальных команд.
Участники будут разбиты на две группы по восемь команд, четыре лучшие из которых продолжат борьбу за медали первенства. Игры примут две арены – "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр.
Увидеть поединки Мундиаля можно будет в прямых эфирах на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра", а также белорусских "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
Основными претендентами на победу традиционно считаются канадцы. На их триумф аналитики принимают ставки с коэффициентом 4,00. Возможный успех сборной России оценивается котировкой 4,25. Тройку лидеров замыкают шведы, на которых предлагается индекс 5,25.
Отметим, что действующими чемпионами являются финны, которые выиграли турнир в 2019 году. Сборная России в Риге выступит под флагом Олимпийского комитета России.
Вашему вниманию полное расписание ЧМ по хоккею. Групповой этап
21 мая (пятница)
16:15. Россия – Чехия
16:15. Германия – Италия
20:15. Беларусь – Словакия
20:15. Канада – Латвия
22 мая (суббота)
12:15. Дания – Швеция
12:15. Норвегия – Германия
16:15. Великобритания – Россия
16:15. Финляндия – США
20:15. Латвия – Казахстан
20:15. Чехия – Швейцария
23 мая (воскресенье)
12:15. Великобритания – Словакия
12:15. Норвегия – Италия
16:15. Швеция – Беларусь
16:15. Казахстан – Финляндия
20:15. Дания – Швейцария
20:15. Канада – США
24 мая (понедельник)
16:15. Латвия – Италия
16:15. Словакия – Россия
20:15. Чехия – Беларусь
20:15. Германия – Канада
25 мая (вторник)
16:15. Великобритания – Дания
16:15. США – Казахстан
20:15. Швейцария – Швеция
20:15. Финляндия – Норвегия
26 мая (среда)
16:15. Казахстан – Германия
16:15. Россия – Дания
20:15. Беларусь – Великобритания
20:15. Канада – Норвегия
27 мая (четверг)
16:15. Швейцария – Словакия
16:15. США – Латвия
20:15. Швеция – Чехия
20:15. Финляндия – Италия
28 мая (пятница)
16:15. Казахстан – Канада
16:15. Швеция – Великобритания
20:15. Дания – Беларусь
20:15. Латвия – Норвегия
29 мая (суббота)
12:15. Чехия – Великобритания
12:15. Италия – Казахстан
16:15. Швейцария – Россия
16:15. Норвегия – США
20:15. Германия – Финляндия
20:15. Словакия – Дания
30 мая (воскресенье)
16:15. Беларусь – Швейцария
16:15. Италия – Канада
20:15. Швеция – Словакия
20:15. Финляндия – Латвия
31 мая (понедельник)
16:15. Чехия – Дания
16:15. США – Германия
20:15. Норвегия – Казахстан
20:15. Россия – Швеция
1 июня (вторник)
12:15. Швейцария – Великобритания
12:15. Канада – Финляндия
16:15. Словакия – Чехия
16:15. Италия – США
20:15. Россия – Беларусь
20:15. Германия – Латвия
Как сообщал OBOZREVATEL, в матче НХЛ хоккеисты устроили драку на первой же секунде матча из-за хоккеиста сборной России.