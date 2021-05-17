Чемпионат мира по хоккею: где смотреть, расписание, календарь

С 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге пройдет 84-й чемпионат миру по хоккею с шайбой. В турнире примут участие 16 национальных команд.

Участники будут разбиты на две группы по восемь команд, четыре лучшие из которых продолжат борьбу за медали первенства. Игры примут две арены – "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр.

Увидеть поединки Мундиаля можно будет в прямых эфирах на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра", а также белорусских "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Основными претендентами на победу традиционно считаются канадцы. На их триумф аналитики принимают ставки с коэффициентом 4,00. Возможный успех сборной России оценивается котировкой 4,25. Тройку лидеров замыкают шведы, на которых предлагается индекс 5,25.

Отметим, что действующими чемпионами являются финны, которые выиграли турнир в 2019 году. Сборная России в Риге выступит под флагом Олимпийского комитета России.

Вашему вниманию полное расписание ЧМ по хоккею. Групповой этап

21 мая (пятница)

16:15. Россия – Чехия

16:15. Германия – Италия

20:15. Беларусь – Словакия

20:15. Канада – Латвия

22 мая (суббота)

12:15. Дания – Швеция

12:15. Норвегия – Германия

16:15. Великобритания – Россия

16:15. Финляндия – США

20:15. Латвия – Казахстан

20:15. Чехия – Швейцария

23 мая (воскресенье)

12:15. Великобритания – Словакия

12:15. Норвегия – Италия

16:15. Швеция – Беларусь

16:15. Казахстан – Финляндия

20:15. Дания – Швейцария

20:15. Канада – США

24 мая (понедельник)

16:15. Латвия – Италия

16:15. Словакия – Россия

20:15. Чехия – Беларусь

20:15. Германия – Канада

25 мая (вторник)

16:15. Великобритания – Дания

16:15. США – Казахстан

20:15. Швейцария – Швеция

20:15. Финляндия – Норвегия

26 мая (среда)

16:15. Казахстан – Германия

16:15. Россия – Дания

20:15. Беларусь – Великобритания

20:15. Канада – Норвегия

27 мая (четверг)

16:15. Швейцария – Словакия

16:15. США – Латвия

20:15. Швеция – Чехия

20:15. Финляндия – Италия

28 мая (пятница)

16:15. Казахстан – Канада

16:15. Швеция – Великобритания

20:15. Дания – Беларусь

20:15. Латвия – Норвегия

29 мая (суббота)

12:15. Чехия – Великобритания

12:15. Италия – Казахстан

16:15. Швейцария – Россия

16:15. Норвегия – США

20:15. Германия – Финляндия

20:15. Словакия – Дания

30 мая (воскресенье)

16:15. Беларусь – Швейцария

16:15. Италия – Канада

20:15. Швеция – Словакия

20:15. Финляндия – Латвия

31 мая (понедельник)

16:15. Чехия – Дания

16:15. США – Германия

20:15. Норвегия – Казахстан

20:15. Россия – Швеция

1 июня (вторник)

12:15. Швейцария – Великобритания

12:15. Канада – Финляндия

16:15. Словакия – Чехия

16:15. Италия – США

20:15. Россия – Беларусь

20:15. Германия – Латвия

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче НХЛ хоккеисты устроили драку на первой же секунде матча из-за хоккеиста сборной России.