Россияне победили на старте ЧМ по хоккею, выиграв матч за 19 секунд до конца

Российские хоккеисты с тяжелейшей победы стартовали на чемпионате мира по хоккею с шайбой. В латвийской столице Риге подопечные Валерия Брагина одолели Чехию – 4:3, причем победная шайба была забита за 19 секунд до финальной сирены.

Хоккеисты из РФ трижды выходили вперед, но каждый раз позволяли сопернику сравнять счет. Причем на то, чтобы забросить в ответ, чехам нужно было минимум времени. Удивительно и то, что одну из шайб россияне провели, находившись в меньшинстве.

Победу команде Брагина принес нападающий клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Михаил Григоренко. Он удачно открылся под передачу партнера во время смены состава у соперников, вкатился в зону и нанес точный удар в верхний угол.

Сборная ОКР – Чехия – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бурдасов – 1 (бол., Григоренко, Морозов), 4:16 – 1:0. Флек – 1 (Шпачек), 9:26 – 1:1. Швец-Роговой – 1 (мен., Каменев), 35:27 – 2:1. Врана – 1 (Кубалик, Хайек), 37:53 – 2:2. Барабанов – 1 (Воронков), 45:28 – 3:2. Кубалик – 1 (бол., Гронек, Коварж), 57:23 – 3:3. Григоренко – 1 (Проворов), 59:41 – 4:3.

Таким образом, сборная Олимпийского комитета России захватила лидерство в группе А. Здесь также выступают Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

Свой следующий матч подопечные Брагина проведут 22 мая с британцами. Чехия в свою очередь встретится со швейцарцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч НХЛ начался с драки на первой же секунде из-за хоккеиста сборной России.