Россияне победили на старте ЧМ по хоккею, выиграв матч за 19 секунд до конца

Российские хоккеисты с тяжелейшей победы стартовали на чемпионате мира по хоккею с шайбой. В латвийской столице Риге подопечные Валерия Брагина одолели Чехию – 4:3, причем победная шайба была забита за 19 секунд до финальной сирены.

Хоккеисты из РФ трижды выходили вперед, но каждый раз позволяли сопернику сравнять счет. Причем на то, чтобы забросить в ответ, чехам нужно было минимум времени. Удивительно и то, что одну из шайб россияне провели, находившись в меньшинстве.

Победу команде Брагина принес нападающий клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Михаил Григоренко. Он удачно открылся под передачу партнера во время смены состава у соперников, вкатился в зону и нанес точный удар в верхний угол.

